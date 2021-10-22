Льготники, которые не были обеспечены лекарствами вовремя, получат бесплатную юридическую...

Льготники, которые не были обеспечены лекарствами вовремя, получат бесплатную юридическую поддержку. Как в Законодательном Собрании намерены помочь возместить расходы тем, кто был вынужден купить препараты за свой счёт? Расскажет Вера Куликова.У девятилетнего сына Татьяны Праведниковой - врожденная аномалия. Операция за операцией с пяти месяцев. В больницах Арсений несколько раз в год. Консультации врачей в Москве, УЗИ, обследования, билеты. Этим летом маме с ребенком приходилось ездить в столицу еженедельно. Всё - из семейного бюджета.Татьяна Праведникова, жительница г. Владимира:- Мы были в мае на госпитализации. 14 числа сделали первую операцию и 3 июня сделали вторую. Ребенок был выписан на дренажах. Ему была назначена антибактериальная терапия. Какие-то лекарства. Перевязки. И нам не выдали “Супракс”.“Супракс” - антибиотик. Препарат необходим, чтобы не было заражения после вмешательства. Ребенку провели две сложнейшие операции. Если не принимать лекарство вовремя, последствия могут быть непредсказуемыми. Положенный по закону ребёнку-льготнику препарат Татьяна ждала почти неделю. В итоге, пришлось купить за свои деньги.Татьяна Праведникова уже направила жалобу в прокуратуру.Татьяна Праведникова, жительница г. Владимира:- Лекарства нам дали, но после заявления в прокуратуру, и так я подала, чтобы нам вернули деньги, потраченные на это лекарство. Был суд 4 октября.Таких льготников, не получивших жизненно важные препараты, в области много. Это и дети-инвалиды, и взрослые. Проблема с обеспечением лекарствами началась с января. Решали в ручном режиме. В том числе с помощью депутатов Законодательного собрания. Ситуация остра и сейчас. Льготников региона, которые не получили лекарства вовремя, поддержат. Инициатива Законодательного собрания - помочь возместить расходы тем, кто покупал медикаменты за свой счёт. С идеей законопроекта выступили депутаты Ирина Кирюхина и Сергей Бирюков. Депутаты предлагают скорректировать законодательство и обеспечить льготникам бесплатную юридическую помощь. Изменения в Закон о бесплатной юридической помощи уже разработаны. Их обсудят на ближайшем заседании регионального парламента 28 октября.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания области:- Добавляются категории граждан, которые имеют бесплатное обеспечение и случаи, при которых они, если не получили, то есть не смогли воспользоваться своим правом, могут получить консультацию, им подготовят документы для обращения в суд и помогут сопроводить все за счет средств областного бюджета.Кроме того, депутаты подготовили еще один важный законопроект о возмещении сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стоимости пцр-тестов при заезде на отдых в санаторий. В бюджетах детских домов и интернатов такой строки финансирования нет. Законопроект предусматривает возмещение опекунам и организациям расходов на проведение исследований.Вера Куликова, Семен Карпов. "Вести-Владимир".