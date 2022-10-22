Три контракта заключат с одной фирмой «Рунистрой». Благоустройство туристического маршрута от...

Три контракта заключат с одной фирмой «Рунистрой».Благоустройство туристического маршрута от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря подрядчик обещает выполнить за 29 миллионов рублей. Приступить к работам нужно в октябре этого года, а закончить в июле 2023-го. По улицам Гастева и Слободская заменят покрытие пешеходных дорожек, сделают мост через Каменку, поставят лавочки и фонари, устроят газоны и клумбы.Второй контракт – на благоустройство сквера у объекта культурного наследия регионального значения «Памятник суздальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 1986 года на Торговой площади. Стоимость - 16,2 миллионов рублей. Срок окончания работ – август 2023 года.Третий контракт – на благоустройство территории по переулку и улице Красноармейской. Стоимость - 23,1 миллиона рублей. Появится новая смотровая, плодовый сад, детский городок и мощеные дорожки.Фото: Pxfuel.com