Что раздражает владимирцев в соседях? Многие сталкивались с дискомфортом, который подчас создают... соседи в многоквартирных домах: В выходной хочется подольше поспать, а сосед за стеной ..

Что раздражает владимирцев в соседях?Многие сталкивались с дискомфортом, который подчас создают... соседи в многоквартирных домах:В выходной хочется подольше поспать, а сосед за стеной считает, что раннее утро – самое подходящее время для ремонта и, вооружившись перфоратором, с грохотом и гулом вдохновенно дырявит стены.Поздний вечер, с трудом удалось уложить спать раскапризничавшегося малыша, а у молодожёнов за стеной – в разгаре развесёлая вечеринка с громкой музыкой, взрывами хохота и визгом расшалившихся барышен...Разберёмся, что же больше всего раздражает жителей Владимирской области в соседях?Cервис по поиску высокооплачиваемой работы опросил жителей региона, живущих в многоквартирных домах, и выяснил что каждого третьего соседи раздражают, но 42% предпочитают с соседями дружить.34% владимирцев признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно (55%). Дружат с соседями 42% владимирцев. Причём, чем старше опрошенные, тем больше среди них тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома.Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме — шум. На втором месте — курение в подъезде, на третьем — мусор. Неудобства создаёт и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь.Впрочем, тех, кто готов выйти на тропу войны с соседями, меньшинство: 7 из 10 владимирцев никак не борются с нарушителями покоя. Те же, чьи соседи перешли уже все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ.