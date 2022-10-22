На сайте и в социальных сетях Народного фронта была размещена информация об обращении в прокуратуру...

На сайте и в социальных сетях Народного фронта была размещена информация об обращении в прокуратуру на тему свободного посещения заброшенных объектов. Всего было обнаружено 50 аварийных зданий. Доступ к ним никто не контролирует.“По нашим доводам прокуратура провела выездные проверки. В итоге, в Юрьев-Польском, например, было выявлено, что собственниками жилых помещений в доме № 14 по улице Шибанкова являются физические лица. Однако, земельный участок под вышеуказанным зданием в частную собственность граждан не оформлен и относится к МО г. Юрьев-Польский. Следующий адрес – МКД по ул. Пушкина, д.1 состоит из 6 квартир, три из которых признаны непригодными для проживания. И данные квартиры снова являются собственностью МО г. Юрьев-Польский. Доступ во все указанные строения не ограничен, имеется возможность попасть через проемы внутрь строений...” - сообщают эксперты.Главу администрации МО Юрьев-Польского района обязали устранить нарушения законодательства о собственности. Также внесено представление и заместителю главы администрации Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству. В этом городе тоже были обнаружены старые строения без контроля.Теперь общественники Народного фронта ждут действий от чиновников по выполнению прокурорских предписаний и продолжают поиск других заброшенных зданий во Владимирском регионе.Фото: Pxfuel.com