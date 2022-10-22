В России солят огурцы, помидоры - грибы- сейчас самый пик. А вот в жарком королевстве Марокко-...

В России солят огурцы, помидоры - грибы- сейчас самый пик. А вот в жарком королевстве Марокко- готовят соленые апельсины. Как необычно консервировать фрукты? - учимся с Верой Куликовой.Вкус апельсина знают все. Но фея варенья Феруза Бакеева всегда полна оригинальных идей. В ее меню больше 80 необычных рецептов вкуснейших фруктовых десертов. И в этот раз ее цитрусовые будут ...солеными.Феруза Бакеева, фея варенья:– Это блюдо известно в Марокко, в Италии то есть в странах, где произрастают апельсины, где их много как у нас, например, яблок. Немного консервируют и получают на выходе соленые апельсины.Для такого рецепта подойдут только спелые плоды с блестящей корочкой. Их моют с содой, режут ломтиками толщиной около 5-8 миллиметров. Эта порция рассчитана на две баночки по сто граммов.Феруза Бакеева, фея варенья:– На эти вот 2 баночки 2 ложечки сахара, 2 ложечки морской соли чайные, смешиваем.Порезанные апельсины укладывают слоями, пересыпают смесью соли с сахаром и добавляют веточки розмарина или тимьяна. Запах потрясающий! Эндорфины и фитонциды - в действии!– Еще используем чищенные чесночок, но можно таким образом порезать. Он тоже даст свою пикантность соленым апельсинам.После того как баночка наполнена до краев, апельсины заливают оливковым маслом или смесью оливкового с растительным. Все закрывают крышкой.Феруза Бакеева, фея варенья:– Перед тем как залить маслом рекомендуют вот таким образом стряхнуть, чтобы выдали сок наши апельсины и смешалось потом с маслом.Заготовка из соленых апельсинов готова. В маринад можно также добавить гвоздику, кардамон , сушеный красный перец , черный перец горошком. Закуска будет готова через 2 недели. Подают соленые апельсины к холодной отварной рыбе, курице, телятине, а можно есть и так.В коллекции Ферузы сейчас больше 100 рецептов варенья. Оригинальные - из лисичек и из кизила. Эти ягоды не растут у нас, их привозят с юга. Сезон созревания - октябрь. Ягоды можно купить и заморозить, чтобы потом сварить. Но оно очень капризное. Как любовь, признается вареньевар, то забродит на третий день от недостатка искренности, то засахарится от переизбытка чувств. Фея варенья собирает редкие рецепты. В этом сезоне ее коллекция пополнилась рецептом варенья из малины с белым шоколадом.Феруза Бакеева, фея варенья:– Когда я увидела рецепт малины с белым шоколадом я, конечно , загорелась. Белый шоколад я, конечно, купила в магазине, потому что не знала как сработает обычный белый шоколад. Причем, очень быстро готовится и с использование желфикса и получился вот такое ароматное, ароматный привет из лета.Рецепт очень простой. Малина перетирается блендером, затем ставится на плиту и доводится до кипения. К смеси добавляют сахар. Как только он растворится, кладут желфикс, затем белый шоколад. И все. Наслаждение зимним холодным вечером обеспечено.Вера Куликова, Александр Чунаев.Вести-Владимир