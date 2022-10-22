В жизни актрисы Юлии Пересильд грядут большие перемены.
В жизни актрисы Юлии Пересильд грядут большие перемены.
Российская
актриса театра и кино Юлия Пересильд известна зрителям по ролям Настасьи в
фильме "Зулейха открывает глаза" и Юли в комедии "О чем молчат
девушки". Кроме этого, в 2021 году участвовала в съемках проекта "Вызов",
в ходе которого 12 дней провела на МКС.
Нумеролог-психолог
Фарида Красавкина изучила нумерологическую карту судьбы 38-летней актрисы,
чтобы сделать прогноз на ближайшее будущее.
По словам
нумеролога, Юлия — талантливая, харизматичная и эмоциональная личность. Но,
судя по матрице, ее можно назвать одиночкой по жизни, так как она очень любит
свое личное пространство. Ей нравится иметь свободу и в отношениях, и в жизни,
и в карьере. Возможно, по этой причине Юлия Пересильд пока не обрела счастья в
личной жизни.
Фарида говорит,
что 2023 год в жизни актрисы станет годом серьезных перемен. Вероятно, статус
"одиночки" наконец-то изменится.
"Ее ждут
командировки, поездки, расширение границ, налаживание связей, какая-то
командная грандиозная работа, грандиозный проект", — поясняет эксперт. Тем
не менее, нумеролог не исключает, что под глобальные перемены попадет не
карьерный вопрос, а именно личный.
"Второй
вариант — создание семьи, рождение детей. У нее будет выбор", — добавляет Фарида,
намекая тем самым, что поклонники Юлии могут небеспочвенно начать подозревать
ее в беременности.
Нумеролог
добавляет, что Юлия Пересильд и сама может составлять прогнозы и предсказания,
так как у нее есть предрасположенность к экстрасенсорным способностям.