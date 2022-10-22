В жизни актрисы Юлии Пересильд грядут большие перемены.

В жизни актрисы Юлии Пересильд грядут большие перемены.Российскаяактриса театра и кино Юлия Пересильд известна зрителям по ролям Настасьи вфильме "Зулейха открывает глаза" и Юли в комедии "О чем молчатдевушки". Кроме этого, в 2021 году участвовала в съемках проекта "Вызов",в ходе которого 12 дней провела на МКС.Нумеролог-психологФарида Красавкина изучила нумерологическую карту судьбы 38-летней актрисы,чтобы сделать прогноз на ближайшее будущее.По словамнумеролога, Юлия — талантливая, харизматичная и эмоциональная личность. Но,судя по матрице, ее можно назвать одиночкой по жизни, так как она очень любитсвое личное пространство. Ей нравится иметь свободу и в отношениях, и в жизни,и в карьере. Возможно, по этой причине Юлия Пересильд пока не обрела счастья вличной жизни.Фарида говорит,что 2023 год в жизни актрисы станет годом серьезных перемен. Вероятно, статус"одиночки" наконец-то изменится."Ее ждуткомандировки, поездки, расширение границ, налаживание связей, какая-токомандная грандиозная работа, грандиозный проект", — поясняет эксперт. Темне менее, нумеролог не исключает, что под глобальные перемены попадет некарьерный вопрос, а именно личный."Второйвариант — создание семьи, рождение детей. У нее будет выбор", — добавляет Фарида,намекая тем самым, что поклонники Юлии могут небеспочвенно начать подозреватьее в беременности.Нумерологдобавляет, что Юлия Пересильд и сама может составлять прогнозы и предсказания,так как у нее есть предрасположенность к экстрасенсорным способностям.