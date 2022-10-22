В былые времена Лариса Долина прославилась как знаток кефирной диеты, но внезапно решила менять подход к похудению. Результат налицо – теперь ее просто не узнать!

В былые времена Лариса Долина прославилась как знаток кефирной диеты, но внезапно решила менять подход к похудению. Результат налицо – теперь ее просто не узнать!Жирные складки на животе в сочетании с тучной комплекцией перестали радовать королеву джаза. Жесткие критики не раз осуждали внешний вид талантливой женщины, будто каждая пенсионерка обязана выглядеть превосходно. Разменяв седьмой десяток лет, Лариса Долина несколько уступала сверстницам, которые опробовали многочисленные процедуры красоты.Умелые папарацци только подчеркивали неидеальность ее фигуры, ведь ракурс решает очень многое. К тому же камера визуально увеличивает пропорции человека. Так что на снимках артистка получалась едва ли не толстухой.Эффективный путь к стройности у звезды начался в сентябре 2020 года. На первом этапе преображения Лариса Долина сдала медицинские анализы и получила целый список того, что употреблять ей категорически нельзя.Так выяснилось, что ни фруктов, ни ягод артистка есть не должна, раз уж собралась худеть. Перечень запрещенки оказался таким внушительным, что даже кефир в него вошел. Жизнь у звезды стала совсем не сахар: сладкие пирожки и богатые простыми углеводами торты пришлось оставить до лучших времен.Также палочкой-выручалочкой в стремлении стать красоткой стало интервальное голодание. Лариса Долина решила делать большой перерыв между приемами пищи — аж в 19 часов. Никакой магии, упор на химические реакции: в процессе голодания наступало состояние кетоза. Другими словами, организм самостоятельно сжигал жир, и дополнительных усилий для этого не требовалось.Поразительно, но всего за полгода певица потеряла более 20 кг. Из пухлой тетки она превратилась в стройную леди, вынудив завистников кусать локти. Злопыхатели долго искали подводные камни в сказочном преображении звезды. Однако к липосакции и прочим хирургическим методам она не прибегала.Мощная сила воли по сей день не оставляет пожилую блондинку. Со временем дива становится только краше, не забывая напоминать, что именно интервальное голодание помогает ей держаться в тонусе. Словно девочка, Лариса Долина появляется и на отдыхе, и на светских раутах. Теперь уже никто не смеет ее осуждать за короткие шортики.