Отношения известных артистов перешли грань рабочих. Екатерина Гусева призналась – Александр Домогаров для нее любимый.

Отношения известных артистов перешли грань рабочих. Екатерина Гусева призналась – Александр Домогаров для нее любимый.Звезда русских сериалов Екатерина Гусева полюбилась зрителю романтическими ролями. У нее было много сценических партнеров, с которыми близость была неминуема, но далеко не каждому удалось стать "тем самым". В итоге артистку покорил 59-летний Александр Домогаров."Любимый партнер. Лучший", — обратилась к мужчине актриса в личном блоге, не забыв при этом слить их интимные фото. Разумеется, никакой пошлости звезда не допустила, кадры были сделаны в процессе работы. Все в рамках приличия: нежные объятия, страстные прикосновения и томные взгляды.Екатерина Гусева подчеркнула, что Александр Домогаров составил ей пару не только в театре, но и в кино. Вместе они сыграли в мелодраме "Входя в дом, оглянись". И хотя с премьеры сериала прошло уже несколько лет, знаменитость с трепетом вспоминает пикантные сцены с коллегой.Пользователи Сети не остались равнодушными, взглянув на интимные фото. Они положительно отметили потенциал артистов и принялись их хвалить.Екатерина Гусева и Александр Домогаров спровоцировали массу комментариев в Сети. "Смотрю! Восхищаюсь вами!", "Лучшие! Дай Бог здоровья!" — отреагировали поклонники.