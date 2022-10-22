Популярность актрисы взлетела 25 лет назад, когда вышел фильм Титаник. Вместе с Леонардо Ди Каприо она показала бесстрашную силу чувств, но на этом не остановилась. За годы карьеры Кейт Уинслет проявила в кино разные грани любви. Самые яркие сценические романы артистки вспомнили Дни.ру.

Популярность актрисы взлетела 25 лет назад, когда вышел фильм "Титаник". Вместе с Леонардо Ди Каприо она показала бесстрашную силу чувств, но на этом не остановилась. За годы карьеры Кейт Уинслет проявила в кино разные грани любви. Самые яркие сценические романы артистки вспомнили "Дни.ру".Титаник, 1997 — Кейт Уинслет и Леонардо Ди КаприоПо сюжету 17-летняя Роуз, подготовленная к браку по расчету из-за семейных долгов, и бедный художник Джек влюбляются друг в друга, хотя между ними очевидная социальная пропасть. Итоги крушения лайнера, на котором возникает запретный роман, дают зрителю понять, что настоящая любовь не имеет ничего общего с эгоизмом.Вечное сияние чистого разума, 2004 — Кейт Уинслет и Джим КерриОтношения заунывного Джоэла и хохотушки Клементины рушатся. Расставшись, по очереди они пользуются услугами фирмы по стиранию воспоминаний. Партнеры вычеркивают друг друга из памяти, но вскоре становится ясно, что любящее сердце не обманешь.Отпуск по обмену, 2006 — Кейт Уинслет и Джек БлэкНекая Айрис становится заложницей безответной страсти и резко меняет место жительства. В то же время на горизонте появляется композитор Майлз. Между ними вспыхивают романтические чувства, будто встреча их была предначертана судьбой. История учит верить в лучшее и намекает, что любовь и зависимость — разные вещи.Чтец, 2008 — Кейт Уинслет и Давид КроссИнтимная связь школьника Михаэля и немолодой женщины Ханны строится на общем увлечении книгами. Юноша умеет читать, а малограмотная любовница просит его делать это вслух. Фильм повествует о нездоровой и губительной привязанности, которую кто-то может ошибочно принимать за любовь.Месть от кутюр, 2015 — Кейт Уинслет и Лиам ХемсвортФутболист Тедди предлагает портнихе Тилли быть вместе вследствие взаимной симпатии, но вот незадача: она отказывает поклоннику, так как считает себя проклятой. Когда обстоятельства все же сближают влюбленных, Тедди погибает. Только лишь после этого Тилли окончательно избавляется от проклятия. Конец иносказательно напоминает, как важно разобраться с грузом прошлого до начала строительства личной жизни.