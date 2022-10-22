Поклонники долго вымаливали этот рецепт у звездной ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Наконец пришло время готовить теплый сырный пирог у себя дома.

Поклонники долго вымаливали этот рецепт у звездной ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Наконец пришло время готовить теплый сырный пирог у себя дома.Лариса Гузеева поделилась рецептом вкусногоосеннего сырного пирога. Всего несколько простых ингредиентов и все кухнянаполнится вкусным ароматом.Ингредиенты:Жирный кефир — 1 стакан,3-4 яйца,Мука — ¾ стакана,Растительное масло — ¼ стакана,Твердый сыр — 400-500 гр,Черный перец — 1 ч.л.Лариса Гузеева настоятельно просит незаменять ингредиенты никакими другими, иначе блюдо получится совсем другим повкусу.Способ приготовления:Кефир наливаем в глубокую миску и разбиваем туда яйца.Перемешиваем вилкой. Туда потихоньку добавляем муку. Лариса Гузеева говорит, чтотесто по консистенции должно быть похожим на густую сметану. Сразу же добавляемчайную ложку черного перца.Затемпри помощи крупной терке нужно натереть сыр. Его не должно быть мало — ЛарисаГузеева считает, что 400-500 грамм тертого сыра будет идеальным количеством.конце добавляем в тесто четверть стакана растительного масла, выливаем тесто вформу для запекания и в духовку. Ее, кстати, необходимо предварительноразогреть до 180 градусов.Времязапекания — примерно 50 минут. Доставать пирог нужно, когда он покроетсяаппетитной корочкой.Лариса Гузееваподбадривает хозяеек и уверяет, что с рецептом справится каждая: "Вперед, сестры!Я с вами".