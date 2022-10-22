Суббота воспринимается как выходной, но во многих школах нашего региона этот день недели - учебный....

Суббота воспринимается как выходной, но во многих школах нашего региона этот день недели - учебный. Эксперты даже утверждают, что школьники учатся больше, чем работают их родители. Вот например домашнее задание.. Сколько дети должны тратить времени на его выполнение? Экспериментируем и уточняем с Юлией Шуваловой.– Привет.– Привет.– Папа, я сегодня 5 по английскому получил.– Диалог рассказал?– Да.У семьи Трусовых тройняшки - Леша, Настя и Андрей. Дети учатся в 5 классе. Только вернулись со школы. И снова за учебу.Андрей Трусов:– Опять эта домашка, математика, английский. Когда-нибудь ее могут не задать?Считается, что Россия занимает первое место в мире по объему и сложности домашних заданий. Тратят на это в среднем четыре с половиной часа. А как на деле? Сейчас проверим.Настя Трусова:– Нам задали выучить 3 номера по математике и выучить слова по английскому.– За сколько думаешь справишься?– Нууу... за полчаса.Засекаем время. Для чистоты эксперимента папу Сергея просим не помогать. Выполнять задания дети могут в любой последовательности. Считается, что лучше начинать с любимого предмета. А пока ребята решают примеры, отправляемся в школу узнать о нормах. Учитель русского языка и литературы Татьяна Ковалева приводит данные Роспотребнадзора.Татьяна Ковалева, учитель русского языка и литературы гимназии №3:– Ученик 2-3 класса может потрать 1,5 часа. На выполнение задания в 4-5 классе отводится 2 часа в день. С 6-8 классы 2,5 часа. Старшие классы могут потратить 3,5 часа в день.Учителя, конечно, не сговариваются, кто сколько должен задать, чтобы уложиться в нормы. Да и многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Кто-то справится с заданием за 15 минут, кто-то за 45. Трусовы вот уже на финишной прямой.Для Насти останавливаем таймер. Отпускаем ее отдыхать. Тем временем, к Леше на помощь спешит... нет, не Чип и Дейл, а Лунтик.– Да, он у нас философ.Мурчащий философ лишь отвлекает... Леша приходит к финишу третьим, Андрей - вторым. Для пятиклассников норма выполнения домашнего задания 2 часа. Смотрим, что получилось в итоге. У Насти - 27 минут. У Андрей - 32. Леша справился за 38 минут.Оценить наш эксперимент просим эксперта в сфере образования Марию Шпилевич.Мария Шпилевич, специалист по профориентации детей, эксперт в сфере образования:– Домашнее задание было не объемное. Достаточное, одно упражнение, второе, третье. Ребята справились нормально. 38 минут - это вполне.Трусовы - семья музыкальная. И это не единственное школьное задание на дом. Нагрузка большая.Сергей Трусов, многодетный отец:– Дальше вечером у них музыкальная школа. Мы за ними приезжаем где-то к 5-6 часам. Едем в музыкальную школу. Там уроки. У Насти еще танцы.Если дети ходят в секции и кружки, психологи советуют обговаривать с ребенком время, когда он сядет за уроки. Домашнее задание сложное - важно делать пятиминутные перерывы. Походить, размяться, поиграть. Можно перекусить - легкой здоровой пищей. И главное пить больше воды, чтобы активизировать мозг и тело.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Егор Герасимов.Вести-Владимир