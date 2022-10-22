В субботу полезно отвлечься от уроков, работы и прогуляться. Наш выбор сегодня - старинная улочка...

В субботу полезно отвлечься от уроков, работы и прогуляться. Наш выбор сегодня - старинная улочка Владимира. Смотрим по сторонам с Татьяной Лысовой и разглядываем то, на что никогда не обращали внимание.Улица на горе. Так называли в прошлом Троицкую-Нагорную. В 1923 году имя ей поменяли, и назвали в честь одного из первых послов молодого советского государства , революционного деятеля Вацлава Воровского. Она и сегодня проходит по гребню Лыбедского холма, со стороны улицы по нему были устроены несколько спусков к реке. В наше время сохранился лишь один из них, рассказывает Татьяна Лысова.– Он сохранился на месте башни, которая существовала в крепостной стене на валу, чтобы спуститься к берегам Лыбеди. Даже известно, что чуть ниже башни находился секретный колодец - стратегический запас воды на время осады.На пересечении с Воронцовским переуойлком до середины 19 века был еще один стратегически важный объект - старейший пруд. Называли его тоже Воронцовским. Он упоминается в исторических документах и "Чертеже Владимира" аж 1715 года. Через 200 лет пруд утратил свое значение - люди стали сбрасывать в него нечистоты и прозвали Поганым. Но столь некрасивое название не сделало это место менее популярным.– В 19 веке участок вала тоже называли не лыбедским, а Поганым. Пруд засыпали из-за гигиенических целей. Но общество детскогоразвития и образования для бедных детей организовало тут каток. Организовывали и совестие власти в 20-х годах.Улицу Нагорную любили за ее тишину и отдаленность от шумного центра. Влюбленные парочки прогуливаясь , через спуск шли к Поцелуеву мосту, которого сегодня уже нет. Но название сохранили и в наше время. Руководство техникума экономики и права после сноса домов на откосном берегу в 90-е годы своими силами создало сквер и назвало его Поцелуев. Посадили липы и рябину. Разбили клумбы. Лавочки и освещение хотели сделать ...Говорят, даже вывеска была- смеется Татьяна. Не сохранилась.– Зато есть уникальное явление - камень верности- туда пойдем?Издалека, да и вблизи - обычный камень, привезен одним из директоров техникума. Ее грандиозная идея - сотворить из него памятник - в жизнь не воплотилась. И сегодня камень зарастает мхом. Зато появилась легенда, которой с экскурсоводом поделилась смотрительница музея.– Что вы, разве он страшный...Это камень верности...– Камень дикий, необузданный , поэтому для него придумали легенду, вписывающуюся в облик Поцелуева сквера. Т.е влюбленная пара, состоящая в липово-рябиновом браке поклянется в верности друг другу у этого камня, то их любовь будет вечной.Но не только влюбленных привлекала улица Нагорная, продолжает Татьяна. Но и революционно настроенную молодежь. Свидетельство - памятная табличка.– В 1906 году в доме №1 на Троицкой нагорной - дом Соловьевой- превратил в подпольную типографию. Вообще этот дом снимал чиновник статкомитета губернского земства Михаил Андреев. Со своей женой они были членами РСДРП у.себя и принимали подпольную типографию.Сама типография была разборной. Причем такой станок изобрел - по сведениям Татьяны - Дмитрий Советкин, директор Мальцовского училища. Социал-демократы называли его ласково Акулинушка. Переносить Акулинушку можно было по частям, что было удобно для конспирации. Гости приходили в дом и разыгрывали вечеринку.– Приносили гармошки, гитары громкие пение, разговоры... Под шум типографских станков ..печатались прокламации.Татьяна говорит, что по воспоминаниям владимирцев в этом доме на Воровского в советские времена был даже Музей революции. А вот напротив него - на месте современного Отеля- находились знаменитые доходные дома купца Александра Басниева. предназначались они для небедных чиновников. Сам район называли Басенки вплоть до конца 20 века...– У него был целый райончик. 5 домов. Они представляли двор. Со своим водопроводом, хозпостройками. Конюшнями.Погребами. Хозяйственные сараи, которые он тоже сдавал.С революцией в район Басенок пришли свои изменения. Все дома национализировали, а купцу оставили для проживания одну комнату. Пришлось в конце жизни подрабатывать обычным дворником. Есть и еще одна особенность старинной улицы.– При Троицкой Церковки было аж 5 улиц- - переулок, Троицкая, Безымянная, Нагорная ..была и улица Подгорная. Сохранила название и в советские времена. Подгорная. Кстати название это сохранилось. В советсткое время просто убрали- Троицкая..и оставили Подгорная.Троицкая Подгорная соединяла улицу Воровского с Юрьевским переулком. В наше время на ней не сохранилось ни одного дома. Разобрали и лестницу для спуска. А верхнюю часть спрятали за забором.– Здесь вот остался адрес - и как метко краеведы назвали явление- улица в огороде- мы на нее даже попасть не можем..Вот так сложилась совершенно уникальная ситуация. Подгорная словно растворилась в истории. И лишь эта табличка на заборе напоминает о былом.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин.Вести-Владимир