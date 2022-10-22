Экспонат пробудет в общем доступе с 25 октября до 18 декабря.

В «Палатах» Владимиро-Суздальского музея заповедника выставят шубу купца Фёдора Арефьева, сшитую в 19-ом веке. Она выполнена из меха хорька. Обшлаги рукавов - из соболя.В коллекцию ВСМЗ семейную реликвию передала внучка владельца, почётный гражданин Суздаля Наталья Фёдоровна Арефьева. Экспонат пробудет в общем доступе с 25 октября до 18 декабря.Сам купец торговал мануфактурными, суконными и меховыми товарами. В 1899 году вместе с братом он открыл Торговый дом «Братья И. и Ф. Арефьевы». Семья занималась благотворительностью, поддерживая медицину и образование. После революции их имущество конфисковали.