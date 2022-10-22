Владимирские полицейские задержали афериста из Ставропольского края, который обманул 37-летняя жительницу Мурома, пытавшуюся купить беговую дорожку. Об этом сообщило региональное УМВД в

Владимирские полицейские задержали афериста из Ставропольского края, который обманул 37-летняя жительницу Мурома, пытавшуюся купить беговую дорожку. Об этом сообщило региональное УМВД в пятницу, 21 октября. Женщина нашла объявление о продаже тренажера по выгодной цене. Она связалась с консультантом и перевела ему 25 тысяч. После чего продавец пропал. В ходе расследования, сотрудники полиции установили, что аферист