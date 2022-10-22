В столице области предприятие, занимающееся производством кормов для животных, мукомольной и крупяной продукцией, оставило без зарплаты 22 работников. Об этом сообщила прокуратура

В столице области предприятие, занимающееся производством кормов для животных, мукомольной и крупяной продукцией, оставило без зарплаты 22 работников. Об этом сообщила прокуратура Владимирской области в пятницу, 21 октября. Установлено, что задолженность начала расти с октября 2021 года. Общая сумма долга составляет более 4 млн рублей. В адрес председателя ликвидационной комиссии направлен запрос с требованием принять