Дознаватель МЧС устанавливает причину случившегося.

На пожаре во Владимире из многоквартирного дома эвакуировали шесть человек. ЧП произошло на улице Безыменского.В 10-55 поступило сообщение возгорании. На место выехали 6 единиц техники и 16 спасателей. Полыхала квартира на 7-ом этаже. Звено газодымозащитной службы не дало огню распространиться и оперативно потушило пламя на площади 10 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет. Из дома эвакуировали шестерых жильцов.Дознаватель МЧС устанавливает причину случившегося.