Во Владимире на улице Безыменского утром 22 октября случился пожар в многоквартирном доме №23. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов

Во Владимире на улице Безыменского утром 22 октября случился пожар в многоквартирном доме №23. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов на спасательный пульт поступил в 10:55. На место выехали 16 пожарных, которые оперативно эвакуировали шесть жителей дома и потушили пламя на площади 10 кв.м. В квартире сгорело имущество и