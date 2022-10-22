В этот день народ заботился о тепле в доме зимой.

В этот день народ заботился о тепле в доме зимой.История22 октября православная церковь вспоминает Иакова Алфеева. Учеником Христа он стал не сразу. Изначально святой был мытарем – сборщиком податей – а потом проповедовал в Иудее и Эдессе. К сожалению, до сегодняшних дней о жизни Иакова дошло не так много сведений. Известно лишь то, что он был одним из Двенадцати апостолов, а брат его – апостол Матфей.Праздник в честь святого получил название – Яков Дровопилец.ТрадицииЭтот день наши предки посвящали заботе о тепле в доме в холодную пору. В деревнях во всю начиналась заготовка дров. К слову, до наступления праздника народ этим не занимался, так как летом и без того забот хватало. К тому же люди верили, что именно осеннее полено разжигает лучше и горит дольше.На столах обычно стояли каши, которые ели с маслом и салом. Пироги готовились тоже с кашей – их, как правило, носили соседям или родне.Приметы22 октября народ гадал, какая же погода ждет его в ближайшее время. Лай лисицы, смена шерсти зайца, гололедица и дождливое утро указывали на скорое похолодание и осадки. А оставшиеся листья на вишневых деревьях и появление кротовых холмиков предсказывали хорошую погоду и оттепель.Если в этот день на лиственнице еще есть иголки, значит снега в ближайшее время не будет. Выпавший первый снег указывал на наступление зимы уже через 40 дней. А появление сосулек означало, что осень будет затяжной.Что нельзя делать 22 октября?Запрещено брать в руки нитки и иглу. Народ верил, что в противном случае весь год вещи будут рваться, а их придется зашивать;Запрещено браться за новые дела, иначе весь год в делах будут ждать неудачи;Лучше отказаться от свиданий;Нельзя делиться с другими своими снами, иначе хорошие сны обернутся плохими и воплотятся в реальность;В гости запрещено ходить без подарков;Избегайте разговоров о старых обидах и проблемах – они могут вернуться в вашу жизнь;Запрещены любые конфликты, а также ругань в адрес детей.