21 октября - в Суздале впервые стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана-2022». Пройдет...

21 октября - в Суздале впервые стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана-2022». Пройдет он на площадке культурного центра «Мира».Вход для всех абсолютно бесплатный.21 октября, в 18:00«Женя и Ваня на краю света» (12+)22 октября, в 17:00«Клетки» (16+)22 октября, в 19:00«Живой» (16+)23 октября, в 12:00«Переправа» (18+)«Флаэртиана» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино.Организаторы мероприятия подчёркивают: «Наши фильмы – про человека, ценность жизни, умение созерцать и обсуждать, про диалог между людьми. Это реальные истории с разных уголков планеты, которые способны отзываться в каждом».Фото: стоп-кадры из трейлеров фильмов, официальный сайт фестиваля https://www.flahertiana.ru/