21 октября - в Суздале впервые стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана-2022». Пройдет...
21 октября - в Суздале впервые стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана-2022». Пройдет он на площадке культурного центра «Мира».
Вход для всех абсолютно бесплатный.
21 октября, в 18:00
«Женя и Ваня на краю света» (12+)
22 октября, в 17:00
«Клетки» (16+)
22 октября, в 19:00
«Живой» (16+)
23 октября, в 12:00
«Переправа» (18+)
«Флаэртиана» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино.
Организаторы мероприятия подчёркивают: «Наши фильмы – про человека, ценность жизни, умение созерцать и обсуждать, про диалог между людьми. Это реальные истории с разных уголков планеты, которые способны отзываться в каждом».
Фото: стоп-кадры из трейлеров фильмов, официальный сайт фестиваля https://www.flahertiana.ru/