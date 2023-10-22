Топ событий во Владимирской области от редакции «Шестого канала» за прошедшую неделю. Нового градоначальника Суздаля выберут 10 ноября. Сейчас идет прием заявок от кандидатов. Сами выборы

Топ событий во Владимирской области от редакции «Шестого канала» за прошедшую неделю. Нового градоначальника Суздаля выберут 10 ноября. Сейчас идет прием заявок от кандидатов. Сами выборы продлятся двое суток. Напомним, что предыдущий мэр города Сергей Сахаров ушел в отставку после того, как его якобы поймали на пьяной езде. На заместителя мэра Владимира Глеба Серегина завели