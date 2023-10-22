Ирина Волк: Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные...

Ирина Волк: Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные услуги по линии Госавтоинспекции«С декабря 2022 года в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации № МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.На данный момент более 1 млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах, по вопросам предоставления государственных услуг. Из них порядка 720 тыс. уже подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов, определенный постановлением Правительства, будет действовать до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур.Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пресс-центр МВД России