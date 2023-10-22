В преддверии сезона корпоративов ценник телеведущего и шоумена Ивана Урганта вырос.

В преддверии сезона корпоративов ценник телеведущего и шоумена Ивана Урганта вырос.В последнее время пропавший с телеэкранов Иван Ургант стал чаще появляться на светских мероприятиях. Говорят, 45-летний шоумен активнее показывается публике неспроста. Якобы таким образом телеведущий напоминает о себе, ведь впереди новогодние корпоративы – желанное время едва ли не для каждой знаменитости. Под Новый год можно заработать баснословные суммы.Так, гонорар Ивана Урганта вырос в два раза по сравнению с январем прошлого года. Теперь шоумен просит семь миллионов рублей. Также возможно организовать "Вечерний Ургант" на выезде, заплатив дополнительно 1,62 миллиона Михаилу Хрусталеву, полмиллиона – команде продюсеров и менеджеров и еще 550 тысяч – за сценарий.К слову, о возвращении некогда рейтинговой передачи "Вечерний Ургант" в эфир по-прежнему нет и речи, хотя публика, судя по комментариям в аккаунте шоумена в популярной социальной сети, очень ждет. Сам же Иван Ургант верит, что однажды сможет вернуться в эфир Первого канала со своим шоу.Ранее отец Ивана Урганта рассказал, как помог найти работу сидящему без дела сыну. Слова 66-летнего актера "Дни.ру".