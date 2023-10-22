Ком горле – жалоба довольно распространенная. Но только не всегда человек понимает, к какому врачу с ней обращаться. И это резонно, так как эта ощущение кома в горле может возникать при множестве состояний. Чтобы выбрать правильного специалиста, нужно понять суть проблемы и самые частые причины ее возникновения. Советами делится гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Ком горле – жалоба довольно распространенная. Но только не всегда человек понимает, к какому врачу с ней обращаться. И это резонно, так как эта ощущение кома в горле может возникать при множестве состояний. Чтобы выбрать правильного специалиста, нужно понять суть проблемы и самые частые причины ее возникновения. Советами делится гастроэнтеролог Вероника Корнилова.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь(ГЭРБ)Обратныезабросы (рефлюксы) из желудка в пищевод являются самой частой причиной ощущениякома в горле. При этом обычно присутствует один или несколько других симптомов,как, например, изжога, отрыжка, дискомфорт при глотании и др. Адекватноелечение, направленное на минимизацию рефлюксов, почти всегда улучшаетсамочувствие пациента. Препараты из группы итомеда уменьшают количествообратных забросов, уменьшают волны антиперистальтики, улучшают клиренс пищеводаи аккомодацию желудка. Длительность лечения составляет обычно 4-6 недель. Приналичии еще одного рефлюкса, дуоденогастрального, в схему обычно добавляютпрепараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты в минимальныхдозах (обычно 5 мг на 1 кг веса пациента).Крайневажно при этом придерживаться определенного режима питания и образа жизни вцелом. Противопоказаны физические нагрузки, наклоны, поднятие тяжестей и сонпосле приема пищи. Вечером не стоит ужинать позднее, чем за 3 часа до сна. Одеждане должна сдавливать живот, поэтому категорически запрещается все то, что этопровоцирует – тугие ремни, пояса, корсеты, корректирующие колготки и белье. Приемыпищи не должны быть обильными. За раз можно съесть не более, чем 350-400 млпищи по объему. Противопоказаны алкоголь, табачная продукция, все острое, жирное,жареное, сильносоленое, копченое и фастфуд. Немаловажно привести в норму свойвес. Талия у женщины должна быть не более 80 см, у мужчины – до 94 см. Если этоне так, то моторные нарушения будут беспокоить чаще.Проблемы с ЛОР-органамиОщущениекома в горле может быть при различных болезнях ЛОР-органов. Обычно кроме этого,бывают такие жалобы, как боли при глотании, боли в горле, осиплость голоса. Вболее тяжелых случаях возможна общая слабость и повышение температуры тела. Безконсультации и осмотра ЛОРа в таких случаях точно не обойтись.Нарушения работы щитовидной железыТакиезаболевания, как аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб и некоторыедругие могут давать такие симптомы, как ощущение кома в горле. Для консультацииэндокринолога обычно необходимо сдать следующие анализы – общий анализ крови, Т3свободный, Т4 свободный, ТТГ и антитела к ТПО. Важно и проведение УЗИщитовидной железы. Коррекция гормонального фона значительно улучшаетсамочувствие и избавляет от этого неприятного ощущения.Дискинезии пищеводаМоторныенарушения пищевода не всегда связаны с обратным забросом. Порой этосамостоятельное заболевание или вторичные проявления других состояний. Некоторыезаболевания, такие как сахарный диабет, болезни соединительной ткани, нервнойсистемы могут вызывать выраженные проблемы с моторикой пищевода. Если онанарушена, то возникает сразу несколько проблем, приводящих к проблемам ссамочувствием. Обычно это боли и дискомфорт при глотании, ком в горле, срыгиваниепищи, отрыжка, ощущение инородного тела в пищеводе и прочее.Коррекциясостояния при основном заболевании, которое привело к данной проблеме, улучшаетсостояние пациента, но требует также дополнительных мер. В таком случае стоитотказаться от горячей и холодной пищи. На постоянной основе стоит употреблятьпродукты, которые не раздражают пищевод и являются механически щадящими – пюре,протертые пупы, суфле, каши и прочее. Особенно важно тщательное пережевывание. Вкачестве нормализации моторики обычно используют препараты группы итомеда, какописано выше.Стрессовыйфактор вполне может стать пусковым механизмом развития этой проблемы. Поэтомуне стоит во время еды смотреть новости, вести неприятные разговоры и делать что-то,что может испортить вам настроение.Остеохондроз шейного отелапозвоночникаПроблемыс опорно-двигательной системой, как это ни странно, может проявляйся в томчисле ощущением кома в горле, особенно если страдает шейный отдел. При этоммогут такие симптомы, как боли в области шеи, иногда резкие, усиливающиесяпосле изменения положения тела, при тряске, поднятии тяжестей и так далее. Очныйосмотр у невролога помогает вовремя поставить правильный диагноз и своевременноначать лечение.Каквидно, ощущение кома в горле характерно для большого количества заболеваний исостояний. Правильная оценка своего самочувствия позволяет определить верноенаправление поиска и начать лечение как можно скорее.