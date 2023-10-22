Молодой пёс Гуглик из владимирского приюта Дорога добра ищет своего человека А найти...

Молодой пёс Гуглик из владимирского приюта "Дорога добра" ищет своего человекаА найти по-настоящему верного и преданного друга мы предлагаем в традиционной рубрике "Хочу домой". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев.Телефон приюта: 8-902-882-63-03Наш сегодняшний герой - молодой пёс Гуглик из приюта "Дорога добра".Мы уже рассказывали о нем и он, к несчастью, до сих пор не встретил своего человека.Гуглика щенком подкинули на предприятие. Над ним взяли шефство, поставили вольер - так и прижился.Но жизнь без постоянного хозяина непроста: сначала Гуглик попал под машину, затем соседством с ним стали возмущаться жители частного сектора неподалеку. Тогда Гуглика и забрали в приют.Пса отличают скромность, добрый и общительный нрав. Гуглик знает команды и любит ласку, привит и обработан.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.