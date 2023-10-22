Скандинавский антициклон внесёт разнообразие в погоду на территории Владимирской области. Это...

Скандинавский антициклон внесёт разнообразие в погоду на территории Владимирской области.Это следует из прогнозов синоптиков Гидрометцентра России. Скандинавский антициклон, на фоне роста атмосферного давления, сможет внести разнообразие в погоду, уменьшив количество облачности и вероятность осадков.Правда, дожди ещё наблюдаются во всём регионе. В понедельник (23 октября) будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.Утром и днём 23 октября ожидается до +4...7°C тепла. Вероятность осадков — 30 процентов. Возможны ливни.Давление — низкое, 748 мм рт столба. Ветер — юго-восточный, до 3 метров в секунду.Ночью снова ожидается понижение температуры до -1 °C. И дожди должны стихнуть.С 24-го октября синоптики прогнозируют уже преимущественно сухую погоду, без осадков.А вот 26-го октября владимирцев ждёт сюрприз - первый мощный снегопад!Народный прогноз погоды на 23 октября:«На Евлампия слякоть и грязь - до 4 ноября снега не будет (День Казанской Богоматери);«23 октября мороз не ударил - не ждите зимы в ближайшие четыре недели»;«Рога месяца повернуты на север – скоро наступит зима, а снег ляжет на сухую землю»;«Рога месяца повернуты на юг – осень будет сырая и слякотная, скорой зимы не ждите».Фото: pxfuel.com