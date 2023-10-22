Стали известны дата и место похорон олимпийской чемпионки из Владимирской области Анфисы...

Стали известны дата и место похорон олимпийской чемпионки из Владимирской области Анфисы Резцовой.Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, выступавшую в лыжных гонках и биатлоне, похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский."Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов", - сказал Раменский.Заслуженный тренер СССР отметил, что в понедельник будут решаться оставшиеся организационные вопросы, в числе которых получение разрешения на захоронение.Напомним, что единственная в истории лыжного спорта победительница Олимпиад в двух дисциплинах скончалась на 59-м году жизни.Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в посёлке Якимец во Владимирской области, в рабочей семье. У Анфисы было еще три брата. В 1968 году семья переехала во Владимир.Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.Уйдя из большого спорта, Анфиса Резцова никогда не теряла связи с родным краем, не раз становилась почетным гостем лыжных соревнований в регионе 33. Регулярно бывала на традиционном лыжном марафоне "Лыжня Прокуророва".Фото: ГТРК Владимир