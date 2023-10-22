«Свадебный переполох»: самой молодой невесте Владимирской области всего 16 лет Министерство по...

«Свадебный переполох»: самой молодой невесте Владимирской области всего 16 летМинистерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области подводит итоги за 9 месяцев.Выяснилось, что всего за это время было зарегистрировано 6 398 браков.В каких городах и районах Владимирской области женились чаще?Во Владимире свои отношения зарегистрировали 1 632 пар;в округе Муром — 726;в Ковров — 688.Где реже всего выходят замуж?в Гусь-Хрустальном районе - лишь 49 пар за 9 месяцев решили узаконить свои отношения;в ЗАТО город Радужный — 48;в Селивановском районе — 38.https://mod.avo.ru/documentsЗа 9 месяцев во Владимирской области:Женихи чаще всего вступали в брак в 24 года, а невесты — в 23.Самому юному жениху на момент регистрации отношений было 17 лет, а самому зрелому — 89.Самой юной невесте — 16 лет, а самой пожилой — 84.Какие даты стали самыми популярными у жителей Владимирской области с начала 2023 года?"23 июня 2023 года", "7 июля 2023 года" и "8 июля 2023 года".Фото: pxfuel.com; https://mod.avo.ru/documents