Телеведущая и журналистка Ксения Собчак шокировала известием.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак шокировала известием.Два года назад Ксения Собчак на своем ютуб-канале представила интервью с рэпером Моргенштерном*, которое самому артисту не понравилось. По его словам, эта беседа вышла ему боком, потому что наговорил такого, за что теперь многие в России на него ополчились. Как следствие, рэперу пришлось улететь в Дубай. Он живет там до сих пор.Моргенштерн* полагает, что не может вернуться в Россию в том числе из-за Ксении Собчак, которая задавала каверзные вопросы, придуманные командой профессионалов. Мол, во время интервью журналистке с помощью наушника подсказывали, в какое русло нужно увести беседу.Недавно Ксения Собчак и Моргенштерн* договорились о новом интервью, которое на сей раз будет проведено на условиях самого рэпера. Тот выступил за беседу при зрителях и без наушников. Это интервью анонсировано как свидание года, на которое, кстати, начали продавать билеты – от 25 тысяч до 100 тысяч рублей за место.Встреча Ксении Собчак и Моргенштерна* состоится в Дубае на Палм-Джумейра 26 октября. Сначала журналистка будет задавать вопросы артисту, после чего он задаст вопросы скандальной телезвезде. Поклонники, затаив дыхание, с нетерпением ждут видеоверсию этой беседы, которая уже стала сенсацией.* Алишер Моргенштерн весен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.