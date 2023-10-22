В одной из деревень Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры была отремонтирована...

В одной из деревень Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры была отремонтирована дорога.Собинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению местного жителя из деревни Чижово.Выяснилось, что автомобильная дорога находится в ужасном состоянии и не соответствовала требованиям безопасности.При этом, как отмечают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, дорога деревни Чижово включена в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (муниципального образования).В результате прокурору пришлось обращаться в Собинский городской суд.И лишь после вмешательства прокуратуры районной администрацией дорога была все же включена в план по ремонту дорог общего пользования на 2023 год. А также выделили необходимые денежные средства.Летом (в июле 2023 года) администрацией Собинского района был заключен соответствующий муниципальный контракт.Сообщается, что в настоящее время, к счастью жителей деревни Чижово, все ремонтные работы завершены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области