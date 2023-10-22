В первом полугодии 2023 года ломбарды выдали жителям Владимирской области около 30 тысяч займов на...

В первом полугодии 2023 года ломбарды выдали жителям Владимирской области около 30 тысяч займов на 431 млн рублей.В сравнении с аналогичным периодом 2022 года число договоров снизилось на 28%, а их объем — на 26%.Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Чаще всего владимирцы получают деньги под залог драгоценностей или иного имущества.Рост котировок золота и соответствующей стоимости залога способствовал увеличению размера займов, выдаваемых ломбардами.В среднем на каждую сделку приходилось более 14,5 тысяч рублей займа.Известно, что к 1 июля 2023 года количество действующих договоров составило около 14,5 тысяч. А вот число заемщиков не превышало 8,3 тысяч человек. Некоторые владимирцы оформляют в ломбардах сразу несколько займов.На заметку:Во Владимирской области зарегистрировано 18 ломбардов, а также действуют 52 обособленных подразделений (ломбардов).«Прежде чем отнести вещь в ломбард, важно убедиться, что ваши права и имущество защищены. Это возможно, только если организация работает легально и внесена в государственный реестр Банка России. Не лишним будет и проверить название фирмы в предупредительном списке, в который регулятор вносит организации с выявленными признаками нелегальной деятельности. После оформления договора займа в ломбарде вам обязательно должны выдать залоговый билет...» — подчеркивает заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Фото: pxfuel.com