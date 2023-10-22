Владимирцы смогут рассчитать стоимость поездки по платным дорогам через Яндекс карты. Удобно и...

Владимирцы смогут рассчитать стоимость поездки по платным дорогам через "Яндекс карты".Удобно и полезно! Информация для владимирцев-автолюбителей. Теперь "Яндекс карты" показывают стоимость проезда по платным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.В данный момент "Яндекс карты" не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают расчёт.«Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно...» - рассказали в пресс-службе.Разработчики приложения пояснили, что когда водитель построит маршрут, он сразу увидит платные дороги, а также стоимость проезда для легковой машины. При этом цена будет показана не для всей трассы, а только того участка, который необходимо проехать."Для гибких тарифов учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером. Приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа", - рассказали в пресс-службе сервиса.Нововведение доступно в версиях приложения для операционных систем iOS и Android.Фото: pxfuel.com