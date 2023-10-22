Владимиро-Суздальскому музею заповеднику житель Архангельской области передал два редких гранёных...

Владимиро-Суздальскому музею заповеднику житель Архангельской области передал два редких гранёных стакана.В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассказали, что на донышках этих стаканов оттиснут товарный знак предприятия в виде букв «ГХЗ», вписанных «в круг в обрамлении пояса расходящихся лучей».Сообщается, что такая марка Гусевского хрустального завода встречается довольно редко.Николай Астафьев - коллекционер с 10-летним стажем, основная тема его увлечения - гранёные стаканы, публикации и документы по истории стекла.Именно он передал два редких экземпляра музею.В коллекции жителя Архангельской области собрано около 300 стаканов и стопок, различных по времени и изготовителям, представлены товарные знаки более 20 стекольных заводов.В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассказали:«Николай Александрович сотрудничает с краеведческим музеем города Вельска, помогая в атрибуции предметов фондовой коллекции стекла. Приобретение книги «Гимн стеклу» (материалы исследований научных сотрудников Гусь-Хрустального филиала Н.Т. Пак и А.В. Чукановой) способствовало его знакомству с Музеем хрусталя имени Мальцовых. В ходе общения с хранителем коллекции стекла Аллой Чукановой Николай Александрович выразил желание передать в дар музею образцы в его коллекции, которые не представлены в нашем музейном собрании...»В настоящее время в коллекции стекла Владимиро-Суздальского музея хранится только один гранёный стакан Гусевского хрустального завода. Это образец военного времени, 1940-х годов, с оттиснутой на основании надписью «ГХЗ». Его передала в 2014 году жительница Гусь-Хрустального, бывший главный врач ЦРБ Раиса Ильинична Быкова.Выяснилось, что девчонкой она сдавала кровь, необходимую раненым бойцам. После процедуры для подкрепления сил донорам давали стакан сладкого чая.Вот его - атрибут того времени, вместе с банкой для забора крови, которые также изготавливались на заводе во время Великой Отечественной войны, Раиса Ильинична и передала в музей.Для многих россиян гранёный стакан стал одним из символов советского прошлого, с которым связаны личные ассоциации.«Стаканы с товарными знаками предприятия иллюстрирует новые страницы в истории Гусевского хрустального завода и дают возможность продолжить исследование, посвящённое этой теме...» - пояснили в музее.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника