Во Владимирской области фельдшерско-акушерский пункт в селе Зиновьево никак не могут...
Во Владимирской области фельдшерско-акушерский пункт в селе Зиновьево никак не могут «достроить»
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 14 июня 2023 года между «Кольчугинской ЦРБ» и ООО «Строительная компания Усадьба» в рамках национального проекта «Здравоохранение» был заключен государственный контракт на благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта. Его стоимость - свыше 4,2 млн рублей.
Подрядчик должен был завершить работу в течение 60 календарных дней.
Но, увы, и по сей день долгожданный фельдшерско-акушерский пункт так и не открыт.
А, между прочим, согласно данным отдела статистки ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», в сельский ФАП до капитального ремонта в среднем ежемесячно обращалось 100 человек из них 30 % пенсионеры.
Как же теперь им приходится без медицинского обслуживания? Однозначно — непросто.
По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств...»), ему было внесено представление.
Когда ждать полного завершения работ? Вопрос остаётся открытым. В данный момент завершение работ по ремонту всех ФАП находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области