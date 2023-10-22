Во Владимирской области фельдшерско-акушерский пункт в селе Зиновьево никак не могут...

Во Владимирской области фельдшерско-акушерский пункт в селе Зиновьево никак не могут «достроить»Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 14 июня 2023 года между «Кольчугинской ЦРБ» и ООО «Строительная компания Усадьба» в рамках национального проекта «Здравоохранение» был заключен государственный контракт на благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта. Его стоимость - свыше 4,2 млн рублей.Подрядчик должен был завершить работу в течение 60 календарных дней.Но, увы, и по сей день долгожданный фельдшерско-акушерский пункт так и не открыт.А, между прочим, согласно данным отдела статистки ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», в сельский ФАП до капитального ремонта в среднем ежемесячно обращалось 100 человек из них 30 % пенсионеры.Как же теперь им приходится без медицинского обслуживания? Однозначно — непросто.По результатам проверки прокурором в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств...»), ему было внесено представление.Когда ждать полного завершения работ? Вопрос остаётся открытым. В данный момент завершение работ по ремонту всех ФАП находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области