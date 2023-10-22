Во Владимирской области разрушается Мемориальный комплекс памяти Юрия Гагарина. Об этом сообщает...

Во Владимирской области разрушается Мемориальный комплекс памяти Юрия Гагарина.Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».В 2017-2018 годах в Киржачском районе Владимирской области на месте гибели Героя Советского союза, первого космонавта благоустроили мемориальный комплекс.Были выполнены следующие работы: проектирование трибуны, устройство фундаментных групп и монолитных ж/бетонных конструкций, облицовочную плитка, а также фундаментов и конструкций для постамента, на котором планировалось разместить самолёт.«Сейчас плитка отваливается от пьедестала, тротуар, ведущий к главному монументу в трещинах и сколах, в некоторых местах пешеходной зоны просто нет. Но люди все равно продолжают нести к нему цветы, потому что помнят. А чиновники забыли подвиг героя?» – интересуется Юлия Варакина, активист «Народного фронта» во Владимирской области.Спустя несколько лет после благоустройства состояние комплекса идеальным не назовёшь.Плитка отваливается, а самолёт МИГ-29 на постамент так и не поместили, он стоит на земле. И кстати, как отмечают активисты, он у Героя был иной модели - МИГ-15УТИ.«На данный момент нам не удалось найти официальную информацию по выделении средств на данный объект, лишь только планы графики и одну не состоявшуюся закупку. Мы будем обращаться в областную администрацию по вопросу выделения денежных средств, а также планов проведения закупки...» - отмечает Юлия Варакина, активист Народного фронта во Владимирской области.Активисты направили обращение в областную администрацию.«Будем добиваться наведения порядка на мемориале...» - информирует «Народный фронт».Фото: пресс-служба Региональный исполком общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области