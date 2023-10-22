Ближе к зиме дожди вернутся и столбик термометра снова будет плюсовым.

Метеорологи представили неожиданный прогноз на следующий месяц. Жителям Центрального федерального округа, а именно жителям Владимира, пообещали внезапную перемену погоды.Ноябрь начнется достаточно спокойно — с плюс 14 днем, но к концу месяца ночная температура достигнет 22 градусов ниже нуля.Начало ноября будет обычным — днем ​​13-14 градусов тепла, ночью — до +6. Самым теплым ноябрьским днем ​​ожидается 3 ноября. Однако с 7 ноября столбик термометра упадет до нуля, а затем наступит постоянный минус. Самым холодным днем ​​ноября будет 19 ноября — днем будет до +14, а ночью до — 22. Ближе к зиме дожди вернутся и столбик термометра снова будет плюсовым.