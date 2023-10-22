Юных жителей Владимира вновь приглашают в Музей природы на «диалог с геологом». В Музее Природы...

Юных жителей Владимира вновь приглашают в Музей природы на «диалог с геологом».В Музее Природы (на улице Мира, 19) школьников ждет новая встреча из серии «Диалог с геологом» в рамках проекта «Живые уроки в музее».Это серьезная наука в интересной подаче, которая никогда не бывает скучной, поясняют в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея природы.Второе занятие при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского стартует уже в следующую субботу - 28 октября в 12:30.Урок будет посвящен загадочной звездной пыли. И не только.Как произошли химические элементы и как они эволюционировали? Какой химический состав у Вселенной, звезд и планет? На данные вопросы прозвучат исчерпывающие ответы.Из Москвы на встречу к владимирским школьникам приедет Анна Игоревна Несмеянова - заведующая отделом геохимических методов ФГБУ «ВИМС».Она прочтет лекцию под названием «Мы все сделаны из звездной пыли: как появились химические элементы и образовали нашу планету».Вход — бесплатный.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника