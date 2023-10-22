Жителей Владимира в Новый год порадует арт-объект «Сердце в руках» Речь идёт про новый арт-объект,...

Жителей Владимира в Новый год порадует арт-объект «Сердце в руках»Речь идёт про новый арт-объект, который должен появиться во Владимире перед Новым годом. Предположительно — в декабре.Информация о нём, а также светодиодных гирляндах «Нить» появилась на сайте госзакупок.Стоимость нового арт-объекта, судя по документам, будет около 300 000 рублей.Как именно он будет выглядеть — расскажем и покажем в утреннем выпуске «Вестей» на канале «Россия-1» 23-го октября.Если же анализировать всю «Поставку световых объектов для оформления городских территорий к новогодним и рождественским праздникам», то его общая стоимость — 906 000 рублей.Владимирцы смогут полюбоваться и световыми кронштейнами «Шары на ветке».Известно, также, что этой зимой традиционно на Пушкинском бульваре оформят каток. Там будут радовать спортсменов светящиеся фигуристы.«Вернутся» ко владимирцам и "танцующие ели", зонт, театральная маска, дамы и кавалеры, снеговики и др.На пересечении Горького и Лыбедской магистрали также поставят новгодние шары с цифрами «2024».Фото: pxfuel.com