Во Владимирской области снизилось количество острых отравлений спиртом, по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Роспотребнадзоре. Так, если в 2023 году экстренных обращений было 269, то в

Во Владимирской области снизилось количество острых отравлений спиртом, по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Роспотребнадзоре. Так, если в 2023 году экстренных обращений было 269, то в этом году – 254. Эта динамика касается и случаев летального исхода – в прошлом году спиртосодержащей продукцией насмерть отравились 173 человека. В этом в регионе по той же