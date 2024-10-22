«Вместо листвы убрали тротуар» – комментируют жители пост в соцсетях. В интернете появились фотографии лестницы на Октябрьском проспекте, которую разрушил трактор коммунальщиков ЦУГД.

«Вместо листвы убрали тротуар» – комментируют жители пост в соцсетях. В интернете появились фотографии лестницы на Октябрьском проспекте, которую разрушил трактор коммунальщиков ЦУГД. Лестница располагается возле дома №10А, напротив делового центра «Типография». В горадминистрации уже в курсе произошедшего. Как объяснили в мэрии, водитель трактора зацепил край лестницы колесами. Ее восстановлением планируют заняться завтра. Прокомментируйте новость