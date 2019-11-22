Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились в ток-шоу Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека на телеканале Россия 1 солист рассказал о борьбе с коварным недугом.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились в ток-шоу БорисаКорчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1" солист рассказал о борьбе с коварным недугом.Около года назад Виктор и Наталья раскрыли правду о своемздоровье. Знаменитая чета несколько лет ведут борьбу с базально-клеточным ракомкожи. Интересно, что опасную болезнь диагностировали сразу у обоих супругов.Первые симптомы появились у Натальи. У певицы выросло небольшое пятно на ноге. Сенчукова обратилась к врачу. Знаменитости выписалимазь и отправили домой.Спустя время на лице у Виктора Рыбина появилось такоеже новообразование. Звезды даже не подозревали, что их жизнинаходятся в опасности. "Это был мой день рождения. Наташин врач прислала СМС: "Приезжаете,вас ждет онколог". Поехали, нас ободрили, сказали, что это лечится", -поделился артист в программе "Судьба человека".По словам Виктора, на их здоровье негативно повлияла любовьк сильному загару. Знаменитости много времени проводили на солнце, любилипосещать солярий."На лице выросло. Сделали одну операцию, удалили. Черезбуквально три месяца – то же самое, но еще больше. Я думаю, надо, наверное,сходить. И у нее выросло. Обнаружили одно и то же. Базалиома. Начали лечитьлучевой терапией. Вылезло в другом месте. Удалили. Опять лучевая терапия, ещесеансы были. Опять вылезла", – рассказал музыкант.После Виктор Рыбин поведал, что сразу после съемок программы отправится на прием к доктору. Болезнь вернулась. Злокачественноеновообразование кожи появилось на макушке."Ничего страшного, все под контролем", – успокоил БорисаКорчевникова герой сегодняшнего выпуска ток-шоу.Несмотря на поставленный диагноз, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стараются неунывать. Артист не боится говорить о смерти и даже распланировал собственныепохороны."Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должныбесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен. Проблем у семьи не будет",– шокировал присутствующих в студии ток-шоу Виктор.