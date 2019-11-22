Молодые люди за денежное вознаграждение повреждали зеркальные элементы автомобилей указанной марки...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Лосиноостровский задержали троих жителей Московской области в возрасте от 16 до 19 лет по подозрению в умышленном повреждении иномарок», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о повреждении зеркал от владельцев автомобилей марки «Вольво», припаркованных во дворах домов на Оборонной и Тайнинской улицах.В результате проверки сотрудники полиции задержали троих подозреваемых.Как установили полицейские, молодые люди за денежное вознаграждение повреждали зеркальные элементы автомобилей указанной марки.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организатора и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Следователем территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29