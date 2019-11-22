Молодые люди за денежное вознаграждение повреждали зеркальные элементы автомобилей указанной марки...
«Сотрудники полиции ОМВД России по району Лосиноостровский задержали троих жителей Московской области в возрасте от 16 до 19 лет по подозрению в умышленном повреждении иномарок», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию поступила информация о повреждении зеркал от владельцев автомобилей марки «Вольво», припаркованных во дворах домов на Оборонной и Тайнинской улицах.
В результате проверки сотрудники полиции задержали троих подозреваемых.
Как установили полицейские, молодые люди за денежное вознаграждение повреждали зеркальные элементы автомобилей указанной марки.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организатора и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Следователем территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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