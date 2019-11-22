22 ноября 1978 года образован поселок Лесной.

22 ноября 1978 года образован поселок Лесной. Он долгое время являлся частью Суздальского района и лишь на референдуме в конце 90-х получил статус внутригородского муниципального образования. Долгое время Лесной был известен как крупнейший центр свиноводства в регионе. Поголовье свиней на местном предприятии достигало отметки в 100 с лишним тысяч экземпляров. Буквально за последние несколько лет свинокомплекс сначала серьёзно подкосила африканская чума свиней, а затем настигло банкротство. В настоящее время предприятие находится под внешним управлением.Фото