Во Владимире подвели итоги восьмого регионального конкурса «Диплом «Доверие потребителей».

Во Владимире подвели итоги восьмого регионального конкурса «Диплом «Доверие потребителей». Его организатор — Владимирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Как добиться доверия потребителей? - расскажем прямо сейчас.Основной вид деятельности — производство проката из цветных металлов и сплавов, в котором в настоящее время занято более 300 человек.300 сотрудников или всего 5 — значения не имеет. Главное — доверие потребителей и верность своему делу. Единственное требование — компания должна проработать не меньше года. В этот раз в конкурсе приняли участие 184 региональных предприятия, отбор прошел в 33-х номинациях.Екатерина Краскина, председатель Владимирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: «Те предприятия, которые уже готовы побороться за звание лучших, они действительно уже являются лучшими. Они, действительно, уже стремятся к победе и мы гарантируем, что это то предприятие, которое достойно звания победителя и с которым можно работать.»Интернет-голосование, данные контрольно-надзорных органов и профессиональная работа маркетологов: каждый конкурсант оценивался комплексно. Маркетинговое исследование было непростым: тайный звонок, тайный (и очень скандальный) покупатель, интернет-исследование. Эксперты побывали и на предприятиях.Александра Кузнецова,руководитель маркетингового агентства: «Отталкиваясь от их специфик, мы оценивали по чек-листу, по определенным критериям. То, как проявляется лояльность к клиенту, как оказывается сервис, насколько легко найти компанию — всё, что видит клиент, когда приходит офф-лайн в офис компании.»Но самый строгий и объективный судья — это покупатели товаров и услуг. Требования потребителей год от года всё выше, и соответствовать им непросто. Но только не для участников конкурса «Диплом «Доверие потребителей».Людмила Кибальникова, председатель Рязанского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: «Если проект живет, если число его участников растет, значит этот проект нужен, полезен — и бизнесу, и потребителям.»Об итогах конкурса станет известно и в других регионах: Владимирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» рассылает каталог победителей. Тех, кто проверен конкурсной комиссией и кому можно доверять. Логотип конкурса предприятия смогут использовать как "знак качества" в течение года. После чего нужно будет вновь побороться за доверие потребителей.Наталья Головешкина, Максим Котов. Вести-Владимир.