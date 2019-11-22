Недавно стало известно о том, что певец Шура готовится к отцовству. Видимо, это сподвигло его на покупку собственной жилплощади.

Недавно стало известно о том, что певец Шура готовится к отцовству. Видимо, это сподвигло его на покупку собственной жилплощади.Артист выбрал квартиру в самом сердце столицы. Ее стоимость равна 40 миллионов долларов. Сделка состоится в ближайшее время.Сейчас музыканту приходится платить за съемное жилье. Так как своей прошлой квартиры за 35 миллионов долларов он лишился в результате судебного разбирательства.Причиной этому послужил опрометчивый поступок Шуры. В середине 2000-х, когда исполнитель сидел на запрещенных препаратах, он переписал свою жилплощадь на сотрудника некой строительной фирмы. Сделать это его убедили якобы для безопасности – чтобы он не смог продать апартаменты, находясь в нетрезвом состоянии.9 Ноя 2019 в 5:20 PSTНо в начале прошлого года к нему явились два молодых человека с документами на его жилье. Они оповестили артиста, что квартира отдана за долги. Поэтому скоро сюда въедут новые жильцы.22 Ноя 2019 в 4:43 PSTШура попытался отстоять свои права и подал иск на нового владельца в Черемушкинский суд Москвы. Он утверждал, что его жилье 15 лет назад присвоили обманным путем. Но суд отказал звезде в удовлетворении иска.