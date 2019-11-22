Столичные новостройки самого востребованного комфорт-класса продолжают дорожать. За год средняя цена выросла на 8,8%.

В среднем столичная новостройка комфорт-класса обойдется в 10,2 миллиона рублей, однако цена разнится по округам.Дорогие квартиры – на северо-западе столицы, там средняя новостройка в сегменте комфорт продается за 13,3 миллиона рублей. На юге и северо-востоке средняя цена составляет 10,9 миллиона.Самые дешевые квартиры – в Зеленограде, где средняя цена, по данным компании "Бон Тон", составила в октябре 7,1 миллиона рублей.