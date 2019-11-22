Андрей Разин разразился свежим постом в Инстаграм. На сей раз лидер группы Ласковый май рассказал о солисте коллектива, который преждевременно умер.

Андрей Разин разразился свежим постом в "Инстаграм". На сей раз лидер группы "Ласковый май" рассказал о солисте коллектива, который преждевременно умер.21 Ноя 2019 в 2:10 PSTМатериал дополняется