Андрей Разин разразился свежим постом в Инстаграм. На сей раз лидер группы Ласковый май рассказал о солисте коллектива, который преждевременно умер.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-andrej-razin-otkrovenno-o-smerti-solista-gruppy-laskovyj-maj.html" target="_blank">Андрей Разин откровенно о смерти солиста группы Ласковый май</a> - Андрей Разин разразился свежим постом в Инстаграм. На сей раз лидер группы Ласковый май рассказал о солисте коллектива, который преждевременно умер.
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2019-andrej-razin-otkrovenno-o-smerti-solista-gruppy-laskovyj-maj.html]Андрей Разин откровенно о смерти солиста группы Ласковый май[/url] - Андрей Разин разразился свежим постом в Инстаграм. На сей раз лидер группы Ласковый май рассказал о солисте коллектива, который преждевременно умер.