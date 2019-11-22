Андрей Разин разразился свежим постом в Инстаграм. На сей раз лидер группы Ласковый май рассказал об участнике коллектива, который преждевременно умер.

Андрей Разин разразился свежим постом в "Инстаграм". На сей раз лидер группы "Ласковый май" рассказал об участнике коллектива, который преждевременно умер.Андрей Разин напомнил фанатам группы "Ласковый май", подписанным на его инстаграм-аккаунт, о важной дате. "Исполнился 31 год с того дня, когда первый солист группы "Ласковый май" Юра Гуров пришел в группу и впервые вышел на сцену", – объявил Разин. Свое сообщение он сопроводил коллажем из двух фотографий, на которых запечатлен Юрий Гуров.Музыкальный продюсер отметил, что сейчас исполнителя нет в живых. "Никогда не забуду его и никто в нашей группе не забудет. Потому, что он был лучшим из лучших. Царствие ему Небесное (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – завершил свой пост Андрей Разин.Отметим, что Юрий Гуров21 Ноя 2019 в 2:10 PSTМатериал дополняется