Алексей Оржель, министр энергетики Украины, заявил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по Северному потоку – 2. Возможно, при этом будет задействован экологический аспект.

Алексей Оржель, министр энергетики Украины, заявил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2". Возможно, при этом будет задействован экологический аспект.Министр уверен, что к 1 января газопровод не заработает в полную мощность, поэтому возможны подвижки в переговорах по транзиту, передает РИА Новости. Вместе с тем Украина готова к его полному прекращению, заявил Оржель.Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока – 2" по своей территории лишь в конце октября. Воспользоваться им из-за периода на оспаривание компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет лишь в конце ноября. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что на прокладку нитки газопровода по территории Дании нужно пять недель. По сообщению вице-премьера России Дмитрия Козака, "Северный поток – 2" заработает к середине 2020 года.