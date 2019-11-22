Доля новейшей боевой техники в российских вооруженных силах достигла 68%. При этом некоторые образцы превосходят зарубежные аналоги, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Одновременно с этим, добавил президент, при развитии отечественных систем вооружения должен применяться искусственный интеллект. Также необходимо расширять модельный ряд беспилотников, конструировать лазерные и гиперзвуковые комплексы.

Доля новейшей боевой техники в российских вооруженных силах достигла 68%. При этом некоторые образцы превосходят зарубежные аналоги, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Одновременно с этим, добавил президент, при развитии отечественных систем вооружения должен применяться искусственный интеллект. Также необходимо расширять модельный ряд беспилотников, конструировать лазерные и гиперзвуковые комплексы.Между тем, продолжил глава государства, активные боевые действия в Сирии завершились. Специалисты Воздушно-космических сил России справились со всеми поставленными задачами. Их грамотные, профессиональные и мужественные действия не дали террористам устроить массовый исход из Арабской Республики в Россию. Теперь сирийский опыт пригодится, например, в военном строительстве, отметил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".Отдельно президент остановился на обеспечении военных. Так, за минувшие два года зарплата в армии выросла на 8,3%. А начиная с 2016 года свыше 42 тысяч военнослужащих обзавелись собственным жильем и еще 275 тысяч получили служебные квартиры. Только в 2019 году на накопительно-ипотечную систему для военных выделили 142 миллиарда рублей, а за все время – 405 миллиардов.Люди, которые терпят лишения ради выполнения боевых задач, должны чувствовать заботу со стороны Родины и государства, добавил президент.Что касается международной обстановки, то особое беспокойство, по мнению Владимира Путина, вызывают расширение клуба стран с ядерным оружием, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и милитаризация космоса. Президент еще раз напомнил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к распространению этого оружия в мире и росту напряженности.