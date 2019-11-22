Архив российского адмирала Александра Колчака был продан на аукционе в Париже за более чем три миллиона евро.

Архив российского адмирала Александра Колчака был продан на аукционе в Париже за более чем три миллиона евро.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировали представители торгового дома Drouot, подчеркнув, что аукцион прошел с большим успехом: коллекционеры с энтузиазмом отнеслись к распродаже исторических документов.Большинство лотов ушли с молотка с большим превышением цены. Так паспорт Колчака, который он получил в чине лейтенанта вместо 2 тысяч евро был продан за 82 тысячи, наградной лист ордена святого Георгия купили за 211 тысяч евро, фотография адмирала в рабочем кабинете вместо ожидавшихся 700 евро ушла за 12 тысяч, его редкий снимок был продан за 32,5 тысяч евро, послужной список флотоводца стоил ценителям раритетов 24 тысяч, а рукописная декларация правительства Верховного правителя России от 23 февраля 1919 года потянула на 89 тысяч евро.Александр Колчак (1874 — 1920) — русский военный и политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—1917), вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920).